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Охранника стройбазы в Кировске будут судить за изнасилование дачницы
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Охранника стройбазы в Кировске будут судить за изнасилование дачницы 

Ivyborg.ru 1 час назад
26-летний мужчина предстанет перед судом за преступление, которое он совершил в октябре прошлого года.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе областного следкома, вечером 6 октября 2017 года молодые люди распивали спиртное в помещении вагончика-бытовки, находящейся на территории стройбазы, расположенной в районе садоводства «Восход» Кировского района Ленобласти. В какой-то момент 26-летний мужчина, работавший на стройбазе охранником и ныне находящийся под стражей, остался с девушкой наедине. После непродолжительного разговора мужчина напал на нее и изнасиловал под угрозой расправы. Женщине удалось убежать и сообщить о случившемся в полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили злоумышленника в кладовой на территории стройбазы, где он прятался все время, пока его искали полицейские.
Ранее молодой мужчина уже был судим за похожее преступление на территории Оренбургской области, после чего вышел на свободу в 2016 году и переехал в Ленобласть.
В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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