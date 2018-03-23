Тюменец сел на 9,5 лет за покушение на массовое убийство

В том числе ребенка.

Преступление было совершено 5 декабря 2017 года. Пьяный мужчина пришел к одному из домов на улице Центральной, где у приятельниц гостила его сожительница вместе с 3-летней дочерью. Между тюменцем и его подругой разгорелась ссора.

Выйдя на улицу, злоумышленник подпер входную дверь лопатой и поджег дом. Убедившись, что пожар разгорелся, он скрылся.

Троим женщинам и ребенку удалось спастись.

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