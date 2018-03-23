В поселке Песочный трое мужчин избили пожилых супругов

Инцидент произошел в четверг, 22 марта, около 20.45. На Школьной улице трое мужчин остановили автомобиль Mitsubishi Outlander, принадлежащий управляющему районным жилищным агентством. Злоумышленники заставили выйти из машины 61-летнего мужчину и его 62-летнюю жену. Они избили владельца машины, применили к нему электрошокер и связали руки хомутами. Преступники забрали у него 150 тысяч рублей.

После этого один из мужчин ударил его супругу. Женщина, испугавшись, впустила их в дом. Злоумышленники забрали 62 тысячи рублей и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей. После они скрылись с места происшествия. 61-летнего мужчину госпитализировали.

В результате правоохранители задержали двух подозреваемых — мужчин, 42 и 32 лет. В отношении них возбудили уголовные дела.