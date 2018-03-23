Следственными органами МВД России направлено в суд уголовное дело в отношении директора потребительского кооператива

В ходе предварительного следствия установлено, что директор кооператива опубликовал в СМИ рекламные объявления, в которых предлагал всем лицам, желающим получить дополнительный доход от своих накоплений, вступить в кооператив и передавать денежные средства в качестве взносов, обещая высокие дивиденды.

От пайщиков принимался первоначальный взнос, выдавалась членская книжка, после чего заключались договоры о передаче личных сбережений, как правило, сроком на один год.

При этом директор и наемные работники, которым не были известны его противоправные намерения, сообщали пайщикам ложные сведения о том, что все взносы застрахованы.

"С целью придания видимости законности своим действиям и увеличения сумм привлеченных денежных средств обвиняемый возвратил пайщикам вклады на общую сумму около 9 миллионов рублей. Граждане, передавшие в кооператив денежные средства, видя, что финансовые обязательства выполняются, по истечении срока действия договоров, заключали с кооперативом новые аналогичные договоры на новый срок", — рассказала Ирина Волк.

"В результате противоправных действий обвиняемого материальный ущерб был причинен 195 пайщикам на общую сумму около 25 миллионов рублей", — добавила официальный представитель ведомства.

В настоящее время материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.