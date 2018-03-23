СК завел дело о халатности врачей психбольницы в Удмуртии

Трагедия разыгралась в селе Малая Пурга. Страдающий психическим заболеванием мужчина напал на супруга своей сестры и несколько раз ударил его ножом. Следователю он сообщил, что убить жертву ему якобы «сказали голоса».

В психиатрической больнице фигурант дела находился на принудительном лечении за преступление, которое он совершил будучи в невменяемом состоянии. Администрация больницы обратилась в суд о его выписке, поскольку по мнению врачей в специализированной помощи он больше не нуждался.

Сейчас следоватеи допрашивают персонал больницы, поскольку здесь речь может идти о халатном отношении к своим профессиональным обязанностям.

Расследование продолжается.