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Юноша из Приозерска пойдет под суд за убийство и угон
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Юноша из Приозерска пойдет под суд за убийство и угон 

Ivyborg.ru 1 час назад
Житель Приозерска 12 августа прошлого года угнал с другом автомобиль и сжег его в поле. Через восемь дней он заколол ножом и горлышком от бутылки малознакомого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома
Ночью 12 августа 18-летний юноша со своими 24-летним другом угнали машину, припаркованную на одной из улиц Приозерска. Накатавшись, они отвезли ее в поле, рядом с поселком Починок, и сожгли.
Спустя восемь дней, 20 августа, 18-летний юноша зашел в магазин «Олимп», где познакомился с 32-летним мужчиной. Продолжить «застолье» они решили в гаражном массиве, расположенном неподалеку. Там между ними произошла ссора, в ходе которой молодой человек несколько раз ударил своего нового знакомого ножом и горлышком разбитой бутылки в шею. От полученных травм мужчина скончался.
Возбуждено уголовные дела по статьям «Убийство» и «Угон, совершенный группой лиц».
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