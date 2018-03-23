В Сочи 18-летний парень украл у отчима миллион рублей

Краснодар . 22 марта — Новая Кубань. В полицию олимпийской столицы обратился местный житель. Мужчина рассказал, что из сейфа, установленного в его доме, исчезла крупная сумма денег — один миллион сто тысяч рублей.

Правоохранители исследовали место преступления. Выяснилось, что дверь сейфа была вскрыта, однако входная дверь в квартиру не была повреждена, на ней отсутствовали следы взлома.

Стражи порядка сняли отпечатки пальцев, предположительно, принадлежащие злоумышленнику. После этого был очерчен круг лиц, имеющих ключи от квартиры.

Во время опроса членов семьи 18-летний пасынок заявила заметно занервничал. Полицейские обратили внимание на поведение парня. Его привезли в отдел полиции для проведения дактилоскопической экспертизы. Молодой человек сознался в преступлении и написал явку с повинной, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В отношении юноши возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Деньги были возвращены законному владельцу.