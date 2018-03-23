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Ишимцу, который пытался сжечь в доме четырех человек, вынесли приговор
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Ишимцу, который пытался сжечь в доме четырех человек, вынесли приговор 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Ишиме вынесли приговор 56-летнему поджигателю. Нигде не работающего жителя села Степное признали виновным в покушение на убийство двух и более людей, в том числе — ребенка.
Инцидент произошел пятого декабря. Осужденный, будучи пьяным, пришел к одному из домов по улице села Степное Сладковского района, в котором в гостях находилась его сожительница. Мужчина хотел переговорить с женщиной, но между ними произошел конфликт.
— После чего мужчина заблокировал выход из дома, подперев входную дверь лопатой, и при помощи спичек поджег дом. При этом он точно знал, что в жилье помимо сожительницы и ее малолетней дочери 2014 года рождения находятся еще две женщины. После того, как мужчина убедился, что начался пожар и распространился огонь, он ушел с места. Женщинам и ребенку удалось самостоятельно покинуть горящий дом. Но в результате пожара огонь уничтожил дом и находящееся в нем имущество. Ущерб составил более 93 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе регионального СКР.
Приговором суда виновному назначили наказание в виде 9,5 лет в лишения свободы, в исправительной колонии строгого режима.
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