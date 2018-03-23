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Волгоградка инсценировала нападение на себя
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Волгоградка инсценировала нападение на себя 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
20-летняя жительница Центрального района Волгограда выдумала историю с разбойником и позвонила в полицию.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, по словам девушки, вернувшись в квартиру, которую она снимает с двумя подругами, она обнаружила там неизвестного мужчину. Он якобы сначала накинулся на нее с ножом, а затем похитил из сумки соседки 40 000 рублей и скрылся. Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что никакого нападения не было. Девушка сама украла у подруги деньги, а, чтобы ее не заподозрили, порезала себе лицо и конечности маникюрными принадлежностями. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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