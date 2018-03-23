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Россиянка искромсала себе лицо ножницами ради алиби
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Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

Россиянка искромсала себе лицо ножницами ради алиби 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
20-летняя жительница Волгограда украла у подруги 40 тысяч рублей и искромсала себе лицо ножницами, чтобы отвести подозрения в краже. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
22 марта в полицию обратилась девушка и сообщила о неизвестном человеке, которого она обнаружила в квартире, которую снимает еще с двумя подругами. По ее словам, мужчина, причинив ей ранения ножом, похитил из сумки принадлежащие соседке 40 тысяч рублей и скрылся.
Прибывшие на место происшествия оперативники уголовного розыска выяснили, что разбойного нападения не было. Они установили, что заявительница сама совершила кражу денег у соседки по квартире, порезала себе лицо и руки маникюрными ножницами, выдумав историю с разбойником, и позвонила в полицию.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже.
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