Ещё
Полиция задержала рязанца, похитившего семь автомобильных колес
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин выступит со срочным обращением
Путин выступит со срочным обращением

Полиция задержала рязанца, похитившего семь автомобильных колес 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу автомобильных колес, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился 35-летний рязанец с заявлением о хищении из его дачного дома, расположенного в садовом товариществе на улице Строителей. Выехав на место происшествия, оперативники выяснили, что неизвестный проник в помещение, взломав дверь, и украл семь автомобильных колес и пять покрышек. Расследование затруднял тот факт, что неизвестно было, когда именно произошло преступление, так как хозяин дачи не был там с декабря прошлого года.
АиФ Рязань: последние новости
«Касимовского убийцу» отправили в колонию на 19 лет За выходные в Рязанской области зафиксировано одно мобильное мошенничество Против директора ООО «Строймонтажсервис» в Рязани возбудили уголовное дело
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова66
Путин выступит со срочным обращением30
Умер известный шансонье23
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре76
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»20
Видео
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
03:59
В «Аэрофлоте» рассказали об инциденте с Успенской
Шоу-бизнес
05:37
«Москва не видит фактов вины в деле Скрипаля»
Политика Европа
02:45
Волочкову раскритиковали за неудачную пластику груди
Шоу-бизнес
00:59
Собянин открыл Московский культурный форум
Новости Москвы
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение