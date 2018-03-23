Полиция задержала рязанца, похитившего семь автомобильных колес

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу автомобильных колес, сообщает пресс-служба регионального УМВД

В полицию обратился 35-летний рязанец с заявлением о хищении из его дачного дома, расположенного в садовом товариществе на улице Строителей. Выехав на место происшествия, оперативники выяснили, что неизвестный проник в помещение, взломав дверь, и украл семь автомобильных колес и пять покрышек. Расследование затруднял тот факт, что неизвестно было, когда именно произошло преступление, так как хозяин дачи не был там с декабря прошлого года.