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Белгородского инженера ждёт суд за использование нелицензионных программ
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Белгородского инженера ждёт суд за использование нелицензионных программ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Белгородской области в отношении инженера, подозреваемого в нарушении авторских прав, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального СК.
Как выяснило следствие, 3 июля прошлого года 42-летнего жителя Красногвардейского района назначили главным инженером АО. Мужчина должен был следить за работой компьютеров в компании.
Несмотря на предупреждения полицейских, мужчина с 13 июля по 17 января 2018 года, пользовался нелицензионными продуктами корпорации Microsoft, «1С-Софт», «1-С».
Ущерб, нанесённый правообладателям, следователи оценили более чем в 100 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
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