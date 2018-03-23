В Архангельской области возбудили дело о хищении из бюджета 32 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК , 22 марта. / ТАСС /. Следственные органы возбудили уголовное дело о растрате бюджетных средств, выделенных на проектирование и строительство лыжно-биатлонного центра в деревне Малиновка Устьянского района Архангельской области . Как сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области, ущерб муниципальному бюджету Устьянского района составил свыше 32 млн рублей.

"По материалам прокурорской проверки следственным отделением ОМВД России по Устьянскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ" — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ОАО «Октябрьский домостроительный комбинат» в 2013-2014 годах предъявило к оплате счет за фактически невыполненные работы по проектированию и строительству лыжно-биатлонного центра в деревне Малиновка Устьянского района на сумму свыше 32 млн рублей, который оплатили из бюджета администрации района.