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Экс-директор КМЗ и чиновники из Минобороны предстанут перед судом из-за липовых отчетов о БМП
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Экс-директор КМЗ и чиновники из Минобороны предстанут перед судом из-за липовых отчетов о БМП 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Против бывшего исполнительного директора Курганского машиностроительного завода Александра Клюжева, начальника 3949 военного представительства Министерства обороны РФ подполковника Евгения Сутормина и его заместителя — подполковника Михаила Шамбуева возбуждены уголовные дела. Мужчины обвиняются по п. 4 ст. 291 УК РФ, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение лично или через посредника взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателей и представляемых ими лиц, входящие в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору).
— По версии следствия, в январе 2016 года Сутормин и Шамбатуев получили от Клюжева взятку в сумме 80 тысяч рублей. За эти деньги они должны были изготовить и подписать документы, которые подтверждали бы, что 3949 военное представительство Минобороны проверило и одобрило качество партии БМП-3, выпускающихся по госконтракту. На самом же деле машины, которые по документам уже «стояли на отгрузке», собрали только через два месяца. Липовый отчет перед Минобороны нужен был, чтобы исключить претензии и, соответственно, штрафные санкции за нарушение сроков контракта, — сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Курганской области.
Уголовные дела направлены в Уральский окружной военный суд. Управление ФСБ России по Курганской области проверяет завод на другие нарушения.
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