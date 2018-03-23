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Виновника «пьяного» ДТП с пострадавшим осудили в Адыгее
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Виновника «пьяного» ДТП с пострадавшим осудили в Адыгее 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Майкопский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Майкопа Петра Филонова.
«В сентябре 2017 года Филонов, управляя состоянии алкогольного опьянения автомобилем на автодороге в п. Краснооктябрьском Майкопского района, в нарушение пп. 1.5 и 2.7 Правил дорожного движения РФ, значительно превысил разрешенную скорость и допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем. В результате ДТП здоровью несовершеннолетнего пассажира второго транспортного средства был причинен тяжкий вред», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил Филонову наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии–поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.
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