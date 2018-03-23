Виновника «пьяного» ДТП с пострадавшим осудили в Адыгее

Майкопский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Майкопа Петра Филонова.

«В сентябре 2017 года Филонов, управляя состоянии алкогольного опьянения автомобилем на автодороге в п. Краснооктябрьском Майкопского района, в нарушение пп. 1.5 и 2.7 Правил дорожного движения РФ , значительно превысил разрешенную скорость и допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем. В результате ДТП здоровью несовершеннолетнего пассажира второго транспортного средства был причинен тяжкий вред», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил Филонову наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии–поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.