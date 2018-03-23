Полицейские штурмом взяли наркопритон в Гвардейске

Гвардейске раскрыта деятельность подпольного наркопритона. Чтобы застать врасплох хозяина и его гостей полицейским потребовалась помощь бойцов специального подразделения «Гром».

Наркопритон в своей квартире на улице Заводской организовал 45-летний мужчина. Он нигде не работал, но регулярно пускал к себе «товарищей», которые готовили и здесь же употребляли препараты.

«Во время обыска были обнаружены и изъяты вещественные доказательства причастности подозреваемого к организации наркопритона — ингредиенты, посуда и средства для приготовления и потребления наркотических веществ», — рассказали в МВД

Помимо хозяина во время штурама в квартире были и двое местных жителей. Они не стали отпираться, что употребляли наркотики с разрешения хозяина жилища. При себе у задержанных были обнаружены два флакона с наркотическим средством.

Владельцу квартиры грозит до четырех лет тюрьмы.