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Полицейские штурмом взяли наркопритон в Гвардейске
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Полицейские штурмом взяли наркопритон в Гвардейске 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Гвардейске раскрыта деятельность подпольного наркопритона. Чтобы застать врасплох хозяина и его гостей полицейским потребовалась помощь бойцов специального подразделения «Гром».
Наркопритон в своей квартире на улице Заводской организовал 45-летний мужчина. Он нигде не работал, но регулярно пускал к себе «товарищей», которые готовили и здесь же употребляли препараты.
«Во время обыска были обнаружены и изъяты вещественные доказательства причастности подозреваемого к организации наркопритона — ингредиенты, посуда и средства для приготовления и потребления наркотических веществ», — рассказали в МВД.
Помимо хозяина во время штурама в квартире были и двое местных жителей. Они не стали отпираться, что употребляли наркотики с разрешения хозяина жилища. При себе у задержанных были обнаружены два флакона с наркотическим средством.
Владельцу квартиры грозит до четырех лет тюрьмы.
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