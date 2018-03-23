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В Челябинске из-за обстрела автомобиля скорой возбудили уголовное дело
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В Челябинске из-за обстрела автомобиля скорой возбудили уголовное дело 

РИА Новости 15 часов назад
ЧЕЛЯБИНСК, 23 мар — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту обстрела в пятницу ночью автомобиля скорой медицинской помощи во дворе дома в Челябинске, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
Как сообщало ГУМВД России по региону, в полицию Челябинска поступило сообщение о том, что в 01.30 пятницы (23.30 мск) неизвестные обстреляли автомобиль скорой медицинской помощи, приехавший на вызов. Пострадавших нет.
"По данному факту в отделе полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", — говорится в сообщении.
Полиция уточняет, что сотрудники скорой помощи возвращались от пациента к автомобилю, припаркованному у подъезда дома, когда услышали шум. В результате в автомобиле треснуло стекло автомобильного люка, никто из сотрудников скорой помощи не пострадал, добавляется в сообщении.
Полиция продолжает поиск подозреваемых.
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