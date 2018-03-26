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Сотрудники ГИБДД провели акцию «Пешеходом быть — наука!»
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Сотрудники ГИБДД провели акцию «Пешеходом быть — наука!» 

Управа района Крюково 40 минут назад
Фото: Управа района Крюково
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма одна из основных задач в деле пропаганды безопасности дорожного движения. Инспекторы ГИБДД Зеленоградского округа на постоянной основе посещают образовательные учреждения с целью, приучать детей соблюдать Правила дорожного движения!
22 марта, в преддверии общегородского профилактического мероприятия «ГИБДД в защиту детей» и весенних каникул, сотрудник отдельной роты ДПС ГИБДД Зеленоградского округа Наталья Лазарева провела для учащихся Школы №2045 отдельную прогулку по городу под условным названием «Пешеходом быть — наука!».
Началось путешествие к знаниям прямо от порога школы. В начале движения автоинспектор обратила внимание школьников на припаркованный у дороги транспорт. Озадаченные дети внимательно рассматривали машину и, в результате дискуссии, пришли к общему мнению: транспортное средство закрывает обзор. Сотрудник пояснила, что в подобной ситуации необходимо быть особенно внимательными при выходе с тротуара на проезжую часть, ведь автомобиль ограничивает видимость, как пешеходу, так и водителю, тем самым создавая так называемую «дорожную ловушку».
Во время научной прогулки инспектор ГИБДД показала учащимся дорожные знаки, объяснили их название и назначение. Так же школьники узнали, где и как правильно переходить проезжую часть, что представляет собой регулируемый пешеходный переход, как грамотно нужно вести себя, чтобы не попасть под колеса машины и не стать причиной автокатастрофы.
После небольшого экскурса в мир безопасных дорог каждый юный участник дорожного движения получил в подарок необходимый для пешехода «аксессуар» — светоотражатель, чтобы каждый из них был заметнее на дороге в темное время суток.
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