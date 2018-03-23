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В Адыгее возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму около 69 миллионов рублей
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В Адыгее возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму около 69 миллионов рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Сотрудники отдела по налоговым преступлениям управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея провели оперативные мероприятия в отношении директора одной из фирм, занимающихся на территории региона оптовой торговлей продуктами питания.
Установлено, что данным руководителем допущены нарушения налогового законодательства. Материалы проверки оперативники направили в следственные органы.
На их основе следственным управлением СК России по Адыгее было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере.
При проведении оперативных и следственных мероприятий правоохранительными органами установлено, что руководитель фирмы в период с апреля по июнь 2016 годауклонился от уплаты налогов на сумму около 69 миллионов рублей.
Санкцией статьи, по которой обвиняется фигурант, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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