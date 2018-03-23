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Молодого человека расстреляли и зарезали в Щербинке после конфликта в соцсетях
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Молодого человека расстреляли и зарезали в Щербинке после конфликта в соцсетях 

Агентство «Москва» 1 час назад
Правоохранители расследуют дело об убийстве молодого человека в Щербинке в ТиНАО, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, к гибели потерпевшего привел конфликт в социальных сетях.
По словам собеседника агентства, вечером 22 марта в Щербинке на ул. Театральная на пассажирском сидении автомобиля КIA сервиса «Яндекс. Такси» было обнаружено тело 20-летнего уроженца Дагестана с множеством ножевых ранений, в том числе сердца.
«Следователи выяснили, что у погибшего в социальных сетях произошел конфликт с малознакомым гражданином, предположительно, уроженцем Таджикистана. Оппоненты назначили встречу у кафе в «Щербинке», чтобы решить разногласия лично, и 22 марта потерпевший прибыл по адресу вместе со своими друзьями. Возле кафе, предположительно, произошла стрельба, также неизвестный нанес молодому человеку ножевые ранения. После этого друзья посадили потерпевшего в такси, чтобы отвезти в больницу, но по пути их товарищ умер. Тогда они попросили остановить машину и вызвали полицию», — пояснил источник.
По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве, ведется розыск преступника. С места конфликта возле кафе изъяли шесть гильз, шарф и зажигалку. Как отметил собеседник агентства, в распоряжении следователей имеются записи с камер наблюдения на месте конфликта, однако «оперативного интереса они не представляют».
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