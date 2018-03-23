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Мужчину, стрелявшего по полицейским, задержали в Санкт‐Петербурге
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Мужчину, стрелявшего по полицейским, задержали в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники Уголовного розыска вместе с бойцами Росгвардии в Санкт‐Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в нападении на полицейских. Об этом в пятницу сообщила пресс‐служба МВД по Санкт‐Петербургу.
Злоумышленник скрывался от полиции у своей знакомой.
Пресс-служба
отметила, что задержание прошло без происшествий.
Мужчину доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.
В ночь на 20 марта сотрудники ДПС остановили автомобиль Hammer. Они потребовали у водителя предъявить документы и открыть багажник для осмотра. Вероятно, мужчине это не понравилось, и он несколько раз выстрелил в полицейских. Полицейские не пострадали, но водитель смог скрыться с места происшествия.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
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