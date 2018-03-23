Ещё
Конституционный суд объяснил, кого нельзя сажать под домашний арест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конституционный суд объяснил, кого нельзя сажать под домашний арест 

РИА Новости 14 минут назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Конституционный суд РФ подтвердил, что помещать под домашний арест можно лишь предполагаемых преступников, которым, по закону, грозят реальные сроки заключения, не ниже, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу на сайте суда.
КС опубликовал постановление по делу о проверке конституционности частей 1 и 3 статьи 107 УПК РФ в связи с жалобой бизнесмена, задолжавшего работавшим на Крайнем Севере вахтовикам больше 30 миллионов рублей, что стало предметом разбирательства в рамках уголовного дела.
В ходе следствия коммерсанта поместили под домашний арест, и в итоге он погасил все свои долги. Следователь в связи с этим просил суд закрыть дело и назначить бизнесмену судебный штраф, тем не менее домашний арест был продлен еще на несколько месяцев.
"Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, допускается лишь в случае, если за это преступление… в качестве наиболее строгого вида наказания может быть назначено лишение свободы", — говорится в постановлении КС.
Отступать от общего правила можно только в исключительных случаях, например если обвиняемый уже нарушал ранее избранную меру пресечения. При этом, напомнил КС, решение суда о мере пресечения не предопределяет его выводы по основному вопросу — о виновности подсудимого и о его наказании.
В связи с этим КС обязал пересмотреть дело заявителя.
РИА Новости: последние новости
В Петербурге задержали водителя Hummer, открывшего стрельбу по полицейскому В Магадане у подозреваемых в оскорблении мэра изъяли мобильные телефоны Сенатор назвал обвинения в адрес Слуцкого политическим заказом
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением320
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова82
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды20
Умер известный шансонье23
США начали стальную войну53
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к россиянам
Политика
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:33
Участник «Дома-2» попал в клинику для алкоголиков
Шоу-бизнес
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
02:53
Покойного Робина Уильямса обвинили в домогательствах
Шоу-бизнес
09:45
В столице изменятся маршруты частных перевозчиков
Новости Москвы
01:00
Объявления в «Иволгах» продублируют на шрифте Брайля
Новости Москвы
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение