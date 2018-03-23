Дело о хищении 500 млн рублей на судебных переводчиках ушло в суд

Генпрокуратура утвердила обвинение фигурантам дела о хищении свыше 500 млн рублей при оплате работы судебных переводчиков в судах Москвы Подмосковья . На скамью подсудимых отправились пятеро из принимавших участие в мошенничестве переводчиков, где компанию им составят экс-глава судебного управления по Москве Вячеслав Липезин и экс-начальник управления судебного департамента по Московской области Валерий Кузьмич.

Липовые переработки переводчиков

Перед судом переводчики из компании ООО «Рабикон К», несколько лет сотрудничавшей с московскими судами, будут отвечать по статье «мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Преступления, совершенные с участием подсудимых, происходили с 2012 по 2014 год — в это время глава фирмы Ираида Ландаренко вступила в сговор с руководителями судебных департаментов Липезиным и Кузьмичом, чтобы за счет завышения количества отработанных переводчиками часов похищать бюджетные средства. Лишь после того, как злоумышленники умудрились присвоить около двух миллиардов рублей, совет судей Москвы обратил внимание на резко возросшие расходы на услуги судейских переводчиков и раскрыл мошенническую схему.