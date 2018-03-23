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Криминальный план довел 19-летнего самарца до уголовной статьи
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Криминальный план довел 19-летнего самарца до уголовной статьи 

ТРК Губерния 2 часа назад
Самарские полицейские завершили расследования дела о мошенничестве. Согласно его материалам, главным фигурантом стал 19-летний местный житель. Молодой человек решил получить легкие деньги: на одном из сайтов с объявлениями разместил предварительно найденные фотографии редкого металлоискателя. За свой товар парень попросил 22 тысячи рублей. Вскоре на удочку к злоумышленнику попался доверчивый житель Вологодской области. Мужчина пообещал перевести указанную сумму на карту продавца сразу же, как получит уведомление о почтовом отправлении. Когда трек-номер на его имя появился, покупатель перевел деньги. Уже в почтовом отделении он понял, что стал жертвой преступления: вместо заветного металлоискателя в коробке оказался древесный уголь и гречневая крупа. По данным ГУ МВД России по Самарской области, совместно с коллегами из Вологодской полиции стражи порядка установили личность предприимчивого парня. Позже он признался, что обманом планировал получить денежные средства. В настоящее время уголовное дело о мошенничестве передано в суд.
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