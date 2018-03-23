Криминальный план довел 19-летнего самарца до уголовной статьи 

ТРК Губерния: последние новости

Подозреваемых в сбыте героина задержали в Самаре

Вспыхнувшая ссора между самарскими возлюбленными закончилась тяжелыми травмами

В Отрадном 49-летнего мужчину подозревают в краже денег у приятеля