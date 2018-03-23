Минюст РФ подготовит законопроект об автоматическом распределении уголовных дел среди адвокатов

Министерство юстиции РФ подготовит законопроект об автоматизированном распределении уголовных дел при назначения адвоката. Об этом в ходе заседания круглого стола на тему «Гарантии адвокатской деятельности: профессиональный и социальный аспекты» сообщил заместитель ведомства Денис Новак

«Мы подготовим законопроект о внесении изменений в ст. 50 уголовно-процессуального кодекса РФ , в котором прямо будет написано, что порядок назначения защитника при необходимости оказании помощи в уголовном деле должен включать обязательно автоматизированное распределение дел и исходя из принципа недопустимости исключения какого-либо влияния органами дознания, предварительного следствия, суда», — сказал Д. Новак.

Он добавил, что также рассчитывает на то, что такая норма появится в гражданском кодексе РФ.