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Минюст РФ подготовит законопроект об автоматическом распределении уголовных дел среди адвокатов
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Минюст РФ подготовит законопроект об автоматическом распределении уголовных дел среди адвокатов 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Министерство юстиции РФ подготовит законопроект об автоматизированном распределении уголовных дел при назначения адвоката. Об этом в ходе заседания круглого стола на тему «Гарантии адвокатской деятельности: профессиональный и социальный аспекты» сообщил заместитель ведомства Денис Новак.
«Мы подготовим законопроект о внесении изменений в ст. 50 уголовно-процессуального кодекса РФ, в котором прямо будет написано, что порядок назначения защитника при необходимости оказании помощи в уголовном деле должен включать обязательно автоматизированное распределение дел и исходя из принципа недопустимости исключения какого-либо влияния органами дознания, предварительного следствия, суда», — сказал Д. Новак.
Он добавил, что также рассчитывает на то, что такая норма появится в гражданском кодексе РФ.
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