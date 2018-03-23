Суд Севастополя приговорил членов бандитской группировки почти к 40 годам лишения свободы 

Установлено, что участники организованной группы находили распространителей наркотиков в Севастополе, затем избивали их, произнося угрозы в их адрес и адрес членов семей, и требовали еженедельно выплачивать 2-2,5 тысячи рублей. Кроме этого, члены группы вымогали деньги и у матерей двоих потерпевших, обещая сделать сыновей инвалидами, сообщает пресс-секретарь Севастопольского городского суда. В некоторых случаях подсудимые обманным путем попадали в жилища, избивали тех, кто находился внутри, обыскивали помещения и забирали деньги, бытовую и орг.технику, снимали с жертв ювелирные украшения и забирали паспорта. Всего в период деятельности организованной группы с апреля 2015 по февраль 2016 было совершено 6 эпизодов преступлений.
Так, суд приговорил членов банды к в общей сумме почти к 40 годам лишения свободы.
«ФедералПресс» напоминает, что жители Тобольска получили 55 лет колонии строгого режима за сбыт героина.