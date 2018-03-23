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В Соликамске женщину осудили за ложь о том, будто у неё украли паспорт
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В Соликамске женщину осудили за ложь о том, будто у неё украли паспорт 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Соликамске осудили женщину, которая сообщила в полицию ложную информацию о якобы совершённом в отношении неё преступлении.
34-летняя женщина сообщила в отдел полиции, что на улице на неё напал неизвестный, который выхватил сумку с личными вещами и документами. При этом, сообщившую информацию предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления.
Сотрудники полиции провели проверку, но факт грабежа не подтвердился. Выяснилось, что женщина потеряла паспорт, но не хотела платить штраф за его утрату, и выдумала криминальную историю с грабежом. Во время расследования женщина дважды меняла свои показания, каждый раз указывала разные места, в которых в отношении неё совершили преступления.
«Суд признал жительницу Соликамска виновной в инкриминируемом ей преступлении и назначил наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Напомним, штраф за утрату паспорта гражданина РФ составляет от 100 до 300 рублей.
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