В Соликамске женщину осудили за ложь о том, будто у неё украли паспорт

Соликамске осудили женщину, которая сообщила в полицию ложную информацию о якобы совершённом в отношении неё преступлении.

34-летняя женщина сообщила в отдел полиции, что на улице на неё напал неизвестный, который выхватил сумку с личными вещами и документами. При этом, сообщившую информацию предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления.

Сотрудники полиции провели проверку, но факт грабежа не подтвердился. Выяснилось, что женщина потеряла паспорт, но не хотела платить штраф за его утрату, и выдумала криминальную историю с грабежом. Во время расследования женщина дважды меняла свои показания, каждый раз указывала разные места, в которых в отношении неё совершили преступления.

«Суд признал жительницу Соликамска виновной в инкриминируемом ей преступлении и назначил наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.