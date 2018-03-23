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На Южном Урале транспортные полицейские пресекли канал распространения синтетических наркотиков
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На Южном Урале транспортные полицейские пресекли канал распространения синтетических наркотиков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 50 минут назад
Сотрудники Линейного отдела полиции на станции Златоуст задержали троих жителей Челябинской области, которые на протяжении года занимались распространением синтетических наркотиков.
В марте текущего года оперативникам златоустовской транспортной полиции поступила информация о том, что на территории нескольких городов Челябинской области неизвестные лица занимаются сбытом синтетических наркотиков путем «закладок».
15 марта 2018 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими был задержан житель города Миасса — соседнего со Златоустом.
В ходе обыска места жительства 29-летнего подозреваемого сотрудники транспортной полиции обнаружили в шкафу 1158 фольгированных свертков, внутри которых находилось порошкообразное вещество. Кроме того, были обнаружены весы, банковские карты и сим-карты для телефонов.
Как показало исследование, содержимое свертков — синтетический наркотик «N-метилэфедрон» массой около 400 граммов, что является крупным размером.
Вслед за жителем Миасса транспортные полицейские в течение недели задержали его сообщников — уроженцев поселка Кундравы (Челябинская область), 1975 и 1995 годов рождения. Проверка показала, что 42-летний мужчина неоднократно судим, в том числе за совершение убийства и хищение предметов, имеющих особую ценность.
Проведя кропотливую работу и изучив имеющие данные, следователи установили, что роли у сообщников были строго распределены. В настоящее время в отношении злоумышленников следователями Линейного отдела полиции на станции Златоуст возбуждено 11 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 228.1 УК РФ, частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 3 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемые находятся в СИЗО.
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