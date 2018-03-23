На Южном Урале транспортные полицейские пресекли канал распространения синтетических наркотиков

Сотрудники Линейного отдела полиции на станции Златоуст задержали троих жителей Челябинской области , которые на протяжении года занимались распространением синтетических наркотиков.

В марте текущего года оперативникам златоустовской транспортной полиции поступила информация о том, что на территории нескольких городов Челябинской области неизвестные лица занимаются сбытом синтетических наркотиков путем «закладок».

15 марта 2018 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими был задержан житель города Миасса — соседнего со Златоустом.

В ходе обыска места жительства 29-летнего подозреваемого сотрудники транспортной полиции обнаружили в шкафу 1158 фольгированных свертков, внутри которых находилось порошкообразное вещество. Кроме того, были обнаружены весы, банковские карты и сим-карты для телефонов.

Как показало исследование, содержимое свертков — синтетический наркотик «N-метилэфедрон» массой около 400 граммов, что является крупным размером.

Вслед за жителем Миасса транспортные полицейские в течение недели задержали его сообщников — уроженцев поселка Кундравы (Челябинская область), 1975 и 1995 годов рождения. Проверка показала, что 42-летний мужчина неоднократно судим, в том числе за совершение убийства и хищение предметов, имеющих особую ценность.