Вор — серийник ответит за все.

В Кондопожском районе, перед судом предстанет мужчина, местный житель, которому предъявляется обвинение более чем в тридцати эпизодов краж.

Судить его будут по ст. 158 ч.2 и ч.3 УК РФ

Как считает следствие, в период с 2013-2016, занимался кражами один. а так же с подельником, воровали все подряд: снегоходы, прицепы, моторы от лодок. а так же много другого имущества, который они находили на чужих дачах. Так же они совершали кражи, с водоемов которые находились по близости. (лодки, моторы и т.д.)

Все то, что они крали, он вывозили так же на краденых лодках, не стесняясь и не боясь ни чего.

Кражи совершались по всем районам Карелии . После задержания преступника, часть имущества смогли найти и вернуть законным владельцам.

Сейчас уголовное дело находится в суде.

Так же подозреваемый сейчас находиться в тюрьме за кражу рыбы.