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Вор — серийник ответит за все.
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Вор — серийник ответит за все. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В Кондопожском районе, перед судом предстанет мужчина, местный житель, которому предъявляется обвинение более чем в тридцати эпизодов краж.
Судить его будут по ст. 158 ч.2 и ч.3 УК РФ.
Как считает следствие, в период с 2013-2016, занимался кражами один. а так же с подельником, воровали все подряд: снегоходы, прицепы, моторы от лодок. а так же много другого имущества, который они находили на чужих дачах. Так же они совершали кражи, с водоемов которые находились по близости. (лодки, моторы и т.д.)
Все то, что они крали, он вывозили так же на краденых лодках, не стесняясь и не боясь ни чего.
Кражи совершались по всем районам Карелии. После задержания преступника, часть имущества смогли найти и вернуть законным владельцам.
Сейчас уголовное дело находится в суде.
Так же подозреваемый сейчас находиться в тюрьме за кражу рыбы.
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