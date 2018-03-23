«Сбережения семьи»: обвинённый во взятках главный инженер ЧКТС объяснил изъятие пачек денег

Главного инженера муниципального унитарного предприятия «Челябинских коммунальных тепловых сетей» (МУП «ЧКТС») Юрия Карпусенко, задержанного за получение более 460 тысяч рублей взятки, арестовали по ходатайству следователя на два месяца. На принятие такого решения повлияли его бизнес-планы и билет за границу. Также обвиняемому пришлось объяснять, откуда взялись 30 миллионов рублей, изъятые из его квартиры во время обыска, и на что он их хотел потратить. Подробности из зала суда — в нашем материале.

Юрия Карпусенко обвиняют по части 5 статьи 290 УК в получении взятки в крупном размере.

— В 2017 году он получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме более 460 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного приема выполненных работ по заключенным контрактам, — прокомментировал старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков . — Преступление выявили сотрудники полиции, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. В ходе проведенных обысков следователи СК изъяли у Карпусенко деньги в рублях и иностранной валюте на сумму более 30 миллионов рублей.

В суде представитель стороны обвинения, поддерживая ходатайство о заключении Карпусенко под стражу, подчёркивала, что он может оказывать давление на свидетелей из числа подчинённых и скрыться от следствия за рубежом.

— Он сейчас находится в процессе получения вида на жительство в Словакии и имеет билет на 26 марта из Москвы Прагу , — подчеркнула представитель прокуратуры . — В ходе обыска у него изъяли данные интернет-переписки, из которых стало известно, что Карпусенко собирается заниматься бизнесом в Чехии . У обвиняемого есть недвижимость, которую он хочет продать, чтобы купить недвижимость в Чехии.

Судье обвиняемый уточнил, что в Чехию собирался на консультацию к врачу по поводу лечения его внучки. Тогда судья поинетерсовалась насчёт многочисленной недвижимости Карпусенко. По предоставленным следователем данным, в собственности у него 15 объектов недвижимости, которые он сдаёт в аренду. Стоимость одной из этих квартир превышает 10 миллионов рублей. Также он сдаёт два нежилых помещения и получает за них 280 тысяч рублей. С 1995 года владеет тремя торговыми павильонами.

— Мне 55 лет, я долго работаю, — объяснил Юрий Карпусенко своё благосостояние и изъятие у него пачек долларов и рублей. — Деньги — это сбережения семьи, они хранились дома.

Он озвучил, что у семьи есть четыре квартиры. На вопрос об автомобилях в собственности подчеркнул, что стоимость каждого не превышает двух миллионов рублей. Это Lexus 650, Audi Q5 и BMW 3. Официальная зарплата Карпусенко в месяц составляет 120 тысяч рублей. Его супруга домохозяйка, сын — студент.

Адвокат просил отправить главного инженера ЧКТС под домашний арест. Он представил суду благодарности, грамоты, положительные характеристики от соседей. В одной из них говорится, что Карпусенко всегда готов был прийти на помощь. Также он заявил о наличии у подзащитного заболеваний и отсутствии в деле каких-либо сведений, что Карпусенко оказывал давление на сотрудников и свидетелей.

Судья зачитала материалы дела, из которых стало известно, что во время обыска у Карпусенко изъяли охотничьи ружья и пистолет. Обвиняемый заверил, что на всё это у него есть разрешения. Он не охотник и купил ружья просто так — «чтобы были».

29 сентября прошлого года в рамках расследования уголовного дела о хищении в 2012—2015 годах денег МУП ЧКТС задержали бывшего главу администрации Челябинска Сергея Давыдова . В тот же день прошли обыски в доме бывшего сити-менеджера Челябинска, офисе его страховой компании «Дельта» и других принадлежащих ему организациях. В материалах дела фигурировала похищенная сумма в 340 миллионов рублей.

30 сентября 74.ru провел онлайн-репортаж с судебного заседания по избранию меры пресечения Сергею Давыдову. О том, какое имущество арестовали у экс-чиновника, читайте в нашем материале.