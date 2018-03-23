В Петербурге разбойники порезали на стройке гастарбайтеров и «увели» инструменты 

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Сотрудники ФСБ и МВД задержаны в Москве по делу о коррупции при постановке мигрантов на учет

Надежду Савченко лишили неприкосновенности и задержали в Верховной раде по подозрению в госперевороте ровно через два года после вынесения ей приговора в России