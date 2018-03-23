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В Петербурге разбойники порезали на стройке гастарбайтеров и «увели» инструменты
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В Петербурге разбойники порезали на стройке гастарбайтеров и «увели» инструменты 

Интересант 58 минут назад
Четверо неизвестных накануне ночью «нарисовались» на стройплощадке, находящейся на пятом километре Ям-Ижорского шоссе в Пушкинском районе северной столицы России. Там они ранили ножом двоих рабочих, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Пострадали гражданам одного из государств Средней Азии в возрасте 31 и 20 лет, которым, естественно, понадобилась медицинская помощь. Разбойники же похитили строительный инструмент и скрылись на автомашине в неизвестном направлении.
Размер материального ущерба устанавливается. Возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Преступников ищет полиция.
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