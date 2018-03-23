Во Владивостоке член группировки наркодиллеров лишится свободы на 7,5 года

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю 1993 года рождения, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

В судебном заседании было установлено, что в период с ноября 2015 года по май 2016 года фигурант вступил в состав организованной преступной группы, созданной с целью сбыта наркотических средств на территории города Владивостока. Он расфасовывал заранее приобретенное наркотическое средство N-метилэфедрон и размещал его в тайниках на территории города. Места «закладок» он отмечал на карте и передавал координаты руководителю преступной группы посредством сети Интернет.

Сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю была пресечена преступная деятельность орггруппы, наркотические средства изъяты из тайников.