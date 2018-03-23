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В Приморье полицейские и дружинники проводят антиалкогольные рейды
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В Приморье полицейские и дружинники проводят антиалкогольные рейды 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Профилактические рейды по контролю над соблюдением правил оборота алкоголя и спиртосодержащей продукции проводят в Приморском крае сотрудники территориальных органов внутренних дел и члены добровольных народных дружин.
Участники рейдов напоминает работникам предприятий торговли и гражданам об ужесточении ответственности за незаконный оборот спиртосодержащей продукции и производство алкоголя на продажу без лицензии. Так, Уголовный кодекс дополнили статьей 171.4 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», в которой говорится, что если подобные нарушения совершались неоднократно и уже несли за собой административную ответственность, правонарушитель наказывается штрафом в размере от пятидесяти до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев. Суд также может назначить правонарушителю исправительные работы на срок до одного года.
Отметим, что с начала года в Приморье возбуждены 6 уголовных дел в отношении граждан, уже привлекавшихся к административной ответственности за незаконную реализацию алкоголя и повторно совершивших правонарушение.
Так, в Спасске-Дальнем по факту незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, продававшей разбавленный медицинский спирт. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» и ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 15000 рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции. Теперь в отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело. Ей могут назначить наказание наказание в виде штрафа от 50000 до 80000 рублей или исправительных работ.
Приморские полицейские совместно с членами добровольных народных дружин продолжают мероприятия по выявлению и пресечению фактов нарушения антиалкогольного законодательства.
В 2017 году в ходе профилактических рейдов полиции и ДНД в Приморском крае из незаконного оборота выведены свыше 120 тыс. литров алкоголя и непищевой спиртосодержащей продукции на сумму свыше 32 миллионов рублей. Правонарушители привлечены к установленной российским законодательством ответственности.
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