В Пермском крае полицейские поблагодарили отважного соликамца за помощь в поимке злоумышленника

В межмуниципальном отделе МВД России «Соликамский» полицейскими вручено благодарственное письмо жителю города, студенту Ростиславу Иванову, не давшему скрыться с добычей злоумышленнику.

В начале марта текущего года Ростислав находился на балконе своей квартиры, когда услышал крики о помощи. Не раздумывая, молодой человек, наспех надев только кроссовки, выскочил на улицу и поспешил на помощь. Уже на месте происшествия стало ясно, что на 77-летнюю женщину напал неизвестный, вырвал сумку и скрылся. Успокоив испуганную пенсионерку, студент стал преследовать злоумышленника. К нему присоединились еще двое граждан. Налетчика задержали и доставили в отдел полиции. При себе у задержанного были обнаружены личные вещи потерпевшей. Женщина поспешила поблагодарить Ростислава Иванова, ведь в похищенной сумке находилась вся пенсия.

Стражи порядка установили, что 36-летний подозреваемый ранее уже был судим. В отношении него возбудили уголовное дело.

Начальник территориального органа внутренних дел выразил признательность отважному соликамцу за смелость, активную гражданскую позицию и предложил поступить на службу в полицию.