Ещё
В Пермском крае полицейские поблагодарили отважного соликамца за помощь в поимке злоумышленника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пермском крае полицейские поблагодарили отважного соликамца за помощь в поимке злоумышленника 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В межмуниципальном отделе МВД России «Соликамский» полицейскими вручено благодарственное письмо жителю города, студенту Ростиславу Иванову, не давшему скрыться с добычей злоумышленнику.
В начале марта текущего года Ростислав находился на балконе своей квартиры, когда услышал крики о помощи. Не раздумывая, молодой человек, наспех надев только кроссовки, выскочил на улицу и поспешил на помощь. Уже на месте происшествия стало ясно, что на 77-летнюю женщину напал неизвестный, вырвал сумку и скрылся. Успокоив испуганную пенсионерку, студент стал преследовать злоумышленника. К нему присоединились еще двое граждан. Налетчика задержали и доставили в отдел полиции. При себе у задержанного были обнаружены личные вещи потерпевшей. Женщина поспешила поблагодарить Ростислава Иванова, ведь в похищенной сумке находилась вся пенсия.
Стражи порядка установили, что 36-летний подозреваемый ранее уже был судим. В отношении него возбудили уголовное дело.
Начальник территориального органа внутренних дел выразил признательность отважному соликамцу за смелость, активную гражданскую позицию и предложил поступить на службу в полицию.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества В Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело по факту хищения более 800 тысяч рублей из ломбарда В Подмосковье сотрудниками МУ МВД России «Раменское» раскрыта кража на сумму более 250 тысяч рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре69
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»8
В России признали бессилие перед США1800
Еще одна страна вышлет российских дипломатов193
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья24
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:00
Успенская раскрыла подробности дебоша в самолете
Шоу-бизнес
00:42
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»
Другое финансы Личный счет
04:14
Основатель Kiss призвал жертв домогательств идти в суд
Шоу-бизнес
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
04:06
Блогер объявил себя новым ведущим «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение