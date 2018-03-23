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Экс-бухгалтер из Башкирии осуждена за незаконные переводы на карту мужа
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Экс-бухгалтер из Башкирии осуждена за незаконные переводы на карту мужа 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Белорецке за присвоение 700 тысяч рублей осуждена 42-летняя бывший бухгалтер, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Напомним, женщина была бухгалтером кассы взаимопомощи профсоюзной организации АО «Белорецкий металлургический комбинат». По письменному заявлению каждый член организации мог получить беспроцентную ссуду до 60 тысяч рублей.
В 2015-2017 годах злоумышленница незаконно начисляла супругу — члену профсоюза — данную выплату. При этом мужчина не знал о поступлении денег — банковская карта была у обвиняемой.
На украденные 700 тысяч рублей женщина купила гараж и оплатила обучение дочери.
Обвиняемая признала свою вину и возместила ущерб. Суд приговорил её к штрафу в 150 тысяч рублей.
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