Экс-бухгалтер из Башкирии осуждена за незаконные переводы на карту мужа

Белорецке за присвоение 700 тысяч рублей осуждена 42-летняя бывший бухгалтер, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Напомним, женщина была бухгалтером кассы взаимопомощи профсоюзной организации АО «Белорецкий металлургический комбинат». По письменному заявлению каждый член организации мог получить беспроцентную ссуду до 60 тысяч рублей.

В 2015-2017 годах злоумышленница незаконно начисляла супругу — члену профсоюза — данную выплату. При этом мужчина не знал о поступлении денег — банковская карта была у обвиняемой.

На украденные 700 тысяч рублей женщина купила гараж и оплатила обучение дочери.

Обвиняемая признала свою вину и возместила ущерб. Суд приговорил её к штрафу в 150 тысяч рублей.