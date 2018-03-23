В Петербурге по «горячим» следам полицейские задержали подозреваемых в дерзком разбое на супружескую пару

22 марта 2018 года около девяти часов вечера в поселке Песочный у одного из домов на Школьной улице трое неизвестных в масках подошли к автомобилю «Мицубиси Аутлендер». Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники высадили из машины 60-летнего владельца, работающего в жилищном агентстве, и его 61-летнюю жену, пенсионерку. Затем они избили и ударили электрошокером мужчину, связали ему пластиковыми хомутами руки, отобрали 150 тысяч рублей. Далее двое злоумышленников заставили жену потерпевшего зайти в их дом, находящийся неподалеку, где избили женщину и совершил хищение 62 тысяч рублей. После всего преступники скрылись.

Сумма материального ущерба составила около полумиллиона рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по «горячим» следам задержан один из участников этого преступления. Им оказался 42-летний неработающий местный житель.

По подозрению в соучастии преступления также вскоре задержан 32-летний неработающий житель Выборга

В настоящее время приняты меры к розыску и задержанию остальных участников преступления.

Пострадавший с многочисленными ушибами направлен на лечение.

По данному факту возбуждено уголовно дело по части 3 статьи 162 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.