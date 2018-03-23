Водителя невинномысской спортшколы осудили на 13 лет за изнасилование детей 

Наказание в виде 13 лет строгого режима назначили педофилу, работавшему водителем в спортшколе. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
Суд вынес приговор 57-летнему жителю Невинномысска, признанному виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера».
По версии следствия, днем 26 июня прошлого года мужчина, воспользовавшись интересом трех 8-летних и одной 7-летней девочек к ледозаливному прибору, заманил их в подсобное помещение и надругался.
Следователи собрали достаточно доказательств для вынесения подозреваемому обвинительного приговора. Суд назначил преступнику наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.