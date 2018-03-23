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Дело о хищении средств, выделенных судам Московского региона, направили на рассмотрение
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Дело о хищении средств, выделенных судам Московского региона, направили на рассмотрение 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых переводчиков ООО «Рабикон К», которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, с 2012 по 2014 годы работники ООО «Рабикон К» под руководством фактического руководителя организации, которая в настоящее время находится в международном розыске, изготавливали заведомо подложные постановления, якобы вынесенные судьями города Москвы и Московской области об оплате услуг перевода, содержащие недостоверные сведения об объеме и стоимости услуг. Затем поддельные документы представлялись для оплаты в судебные департаменты Москвы и Подмосковья.
«На основании решений судебных департаментов денежные средства за якобы оказанные переводчиками услуги перечислялись на расчетный счет ООО «Рабикон К». Всего таким образом злоумышленниками было присвоено более 500 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета судам для оплаты услуг по переводу. Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
При этом двое участников организованной группы в настоящее время уже осуждены судом. В отношении других участников хищения бюджетных средств расследование уголовного дела продолжается.
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