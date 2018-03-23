С Левитаном по жизни. Нижегородцам грозит суровое наказание за похищение четырех картин великого художника 

кадр из фильмаС Левитаном по жизни. Нижегородцам грозит суровое наказание за похищение четырех картин великого художникаДвоим нижегородцам грозит пожизненное лишение свободы за серийные грабежи, кражи и вандализм. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Как отмечается в материалах следствия, вооруженная банда преступников в составе четырех человек на протяжении трех лет грабила банки, нападала на инкассаторские автомобили. А в 2014 году бандиты похитили четыре картины великого русского художника Исаака Левитана из музея-заповедника в Ивановской области.
В общей сложности банда награбила имущества на сумму более 260 млн рублей.
Разбойники попались после очередного нападения в Дальнеконстантиновском районе. При попытке оказать вооруженное сопротивление, бандиты были схвачены сотрудниками полиции.
Двое нижегородцев, 50 и 36 лет, были задержаны и заключены под стражу. Картины вернули в музей, а разбойники ждут своего приговора. Им грозит пожизненное заключение.