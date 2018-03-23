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С Левитаном по жизни. Нижегородцам грозит суровое наказание за похищение четырех картин великого художника
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С Левитаном по жизни. Нижегородцам грозит суровое наказание за похищение четырех картин великого художника 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
кадр из фильмаС Левитаном по жизни. Нижегородцам грозит суровое наказание за похищение четырех картин великого художникаДвоим нижегородцам грозит пожизненное лишение свободы за серийные грабежи, кражи и вандализм. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Как отмечается в материалах следствия, вооруженная банда преступников в составе четырех человек на протяжении трех лет грабила банки, нападала на инкассаторские автомобили. А в 2014 году бандиты похитили четыре картины великого русского художника Исаака Левитана из музея-заповедника в Ивановской области.
В общей сложности банда награбила имущества на сумму более 260 млн рублей.
Разбойники попались после очередного нападения в Дальнеконстантиновском районе. При попытке оказать вооруженное сопротивление, бандиты были схвачены сотрудниками полиции.
Двое нижегородцев, 50 и 36 лет, были задержаны и заключены под стражу. Картины вернули в музей, а разбойники ждут своего приговора. Им грозит пожизненное заключение.
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