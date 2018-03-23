Ещё
Бывшего полицейского осудят за покупку и хранение боеприпасов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

Бывшего полицейского осудят за покупку и хранение боеприпасов 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
160 найденных патронов могут стоить свободы бывшему полицейскому из Череповца. Его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов.
Как выяснили следователи, патроны обвиняемый нашел еще летом 2013 года. Он обнаружил их в заброшенном здании Череповца. Вместо того чтобы оформить их надлежащим образом и сдать, правоохранитель спрятал их в своем гараже в деревне Череповецкого района. Следователи обнаружили боеприпасы лишь в конце декабря прошлого года.
Подозреваемый написал явку с повинной и дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов», а сами патроны изъяли. Расследование дела завершено. Судьбу бывшего полицейского решит суд.
Вологда.рф: последние новости
Подозреваемого в убийстве молодой никольчанки арестовали следователи 15 лет в колонии проведет тотьмич за убийство товарища Орешков на 4000 рублей украли подростки в Череповце
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ467
Новый советник Трампа готов развязать большую войну191
Все супероружие РФ показали в одном видео118
Глава Волоколамского района отправлен в отставку51
Минфин готовится пойти на риск102
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение