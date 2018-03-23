Бывшего полицейского осудят за покупку и хранение боеприпасов

160 найденных патронов могут стоить свободы бывшему полицейскому из Череповца . Его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов.

Как выяснили следователи, патроны обвиняемый нашел еще летом 2013 года. Он обнаружил их в заброшенном здании Череповца. Вместо того чтобы оформить их надлежащим образом и сдать, правоохранитель спрятал их в своем гараже в деревне Череповецкого района. Следователи обнаружили боеприпасы лишь в конце декабря прошлого года.

Подозреваемый написал явку с повинной и дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов», а сами патроны изъяли. Расследование дела завершено. Судьбу бывшего полицейского решит суд.