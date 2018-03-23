Ещё
Одним наркопритоном в Оренбурге стало меньше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Одним наркопритоном в Оренбурге стало меньше 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Оренбурге правоохранители обнаружили и пресекли деятельность очередного притона, который местный житель устроил в своей квартире.
Как сообщает пресс-служба УМВД области, оренбуржец оборудовал жилище всем необходимым, что наркозависимые люди могли губить здоровье.
На момент задержания в квартире 33-летнего фигуранта находились еще трое наркозависимых: мужчина и две женщины. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Фигуранту грозит лишение свободы на срок до семи лет.
ProOren: последние новости
Оренбургского адвоката подозревают в развратных действиях в отношении ребенка Декана факультета экономики и управления ОГУ подозревают во взяточничестве В Бугуруслане молодая девушка может сесть за вымогательство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре70
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»8
В России признали бессилие перед США1806
Еще одна страна вышлет российских дипломатов194
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья24
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:00
Успенская раскрыла подробности дебоша в самолете
Шоу-бизнес
00:42
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»
Другое финансы Личный счет
04:14
Основатель Kiss призвал жертв домогательств идти в суд
Шоу-бизнес
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
04:06
Блогер объявил себя новым ведущим «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение