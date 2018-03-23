Одним наркопритоном в Оренбурге стало меньше

Оренбурге правоохранители обнаружили и пресекли деятельность очередного притона, который местный житель устроил в своей квартире.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, оренбуржец оборудовал жилище всем необходимым, что наркозависимые люди могли губить здоровье.

На момент задержания в квартире 33-летнего фигуранта находились еще трое наркозависимых: мужчина и две женщины. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до семи лет.