Труп мужчины обнаружили в поселке Щелковского района

По его словам, в доме с колото-резаным ранением грудной клетки был обнаружен труп мужчины 1971 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и задержан мужчина 1978 года рождения. Преступление совершено в ссоре в ходе совместного распития спиртных напитков», — сказал собеседник агентства.