Труп мужчины обнаружили в поселке Щелковского района 

Тело мужчины с ножевым ранением нашли в поселке Фряново Щелковского района Подмосковья, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
По его словам, в доме с колото-резаным ранением грудной клетки был обнаружен труп мужчины 1971 года рождения.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и задержан мужчина 1978 года рождения. Преступление совершено в ссоре в ходе совместного распития спиртных напитков», — сказал собеседник агентства.
По данному факту следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).