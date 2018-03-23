Ещё
Труп мужчины обнаружили в поселке Щелковского района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Труп мужчины обнаружили в поселке Щелковского района 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Тело мужчины с ножевым ранением нашли в поселке Фряново Щелковского района Подмосковья, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
По его словам, в доме с колото-резаным ранением грудной клетки был обнаружен труп мужчины 1971 года рождения.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и задержан мужчина 1978 года рождения. Преступление совершено в ссоре в ходе совместного распития спиртных напитков», — сказал собеседник агентства.
По данному факту следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
РИАМО: последние новости
В Москве задержали сотрудников ФСБ и МВД за взятку в 6 млн рублей Дело о хищении средств, выделенных судам Московского региона, направили на рассмотрение На севере Москвы налетчики попытались тросом вырвать банкомат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре70
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»8
В России признали бессилие перед США1806
Еще одна страна вышлет российских дипломатов194
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья24
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
00:44
Малахова обвинили в «вакханалии с мертвецами»
Шоу-бизнес
01:00
Успенская раскрыла подробности дебоша в самолете
Шоу-бизнес
00:42
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»
Другое финансы Личный счет
04:14
Основатель Kiss призвал жертв домогательств идти в суд
Шоу-бизнес
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение