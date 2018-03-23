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На Кубани мошенница пойдет под суд за грабёж пенсионеров
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На Кубани мошенница пойдет под суд за грабёж пенсионеров 

АиФ — Юг 32 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Прокуратура Крыловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы.
По версии следствия, женщина подыскивала одиноко проживающих стариков и убеждала их в том, что их дети приобрели у нее шубу, куртки и не расплатились. Если потерпевшие не верили, она со своего мобильного телефона звонила сообщникам, якобы детям потерпевших, а те уговаривали родителей заплатить.
Пожилые люди передали ей в общей сумме более 60 тысяч рублей, с которыми она скрылась. С 2015 года дама находилась в федеральном розыске. В феврале 2018 года она была задержана в Краснодаре.
Обвинение предъявлено в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба потерпевшим). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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