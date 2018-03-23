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В Тюменской области полицейские задержали подозреваемых в краже 250 килограммов заменителя цельного молока
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В Тюменской области полицейские задержали подозреваемых в краже 250 килограммов заменителя цельного молока 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Накануне в дежурную часть отдела полиции села Ярково обратилась представитель одного из фермерских хозяйств, которая заявила, что из склада похитили 10 мешков заменителя цельного молока общей стоимостью 21 тысяча рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия полицейские установили, что неизвестные оторвали несколько досок от стены и через образовавшийся лаз проникли в помещение склада, откуда похитили 250 килограммов сухого молока, предназначенного для кормления телят. В ходе опроса очевидцев участковый уполномоченный установил лиц, совершивших противоправное деяние. Ими оказались жители Ярковского района. Проверяя полученную информацию, сотрудник уголовного розыска задержал злоумышленников и доставил в дежурную часть ярковского отдела полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенное изъято сотрудниками полиции в присутствии понятых и возвращено законному владельцу.
Фигуранты свою вину полностью признали и поясняли, что похищенное планировали использовать в личных целях.
В отношении подозреваемых сотрудниками следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мера пресечения до суда подписка о невыезде.
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