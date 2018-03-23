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Банда из Нижнего Новгорода, которая украла шедевры Левитана, отправилась под суд
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Банда из Нижнего Новгорода, которая украла шедевры Левитана, отправилась под суд 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Утверждены обвинительные заключения в отношении 50 и 36-летних жителей Нижегородской области, а также двух 29-летних жителей республики Беларусь. Расследованием установлено, что в 2014-2016 годах злоумышленники в составе организованной вооруженной группы на территории Нижегородской области совершили ряд грабежей из коммерческих организаций и банков, а также разбойных нападений на инкассаторские службы. Всего мужчины похитили более 80 миллионов рублей. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре Нижегородской области.
Одним из самых громких дел шайки стало похищение в августе 2014 года картин художника Исаака Левитана — «Овраг за забором», «Полустанок», «Речная заводь», «Розы» и «Тихая речка» — из государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в Плесе Ивановской области. Общая стоимость картин сегодня — более 180 миллионов рублей. Похитить произведения искусства грабителям не составило труда: окна музея не были даже обнесены решетками, и они просто разбили окно. Но найти покупателя на шедевры преступникам так и не удалось. Впоследствии картины были возвращены музею.
Удача отвернулась от преступников 1,5 года назад.
8 ноября 2016 года на трассе Нижний Новгород — Саратов четверо из шести участников банды напали на автомобиль Ssang Yong. Жертвами стали трое нижегородцев, ехавших в нём. Грабители похитили 72 тысячи рублей, а один из пассажиров, 41-летний мужчина, получил огнестрельное ранение бедра.
В этот момент мимо проезжали сотрудники ДПС. Они хотели остановиться, так как решили, что произошло ДТП. Когда правоохранители приблизились, злоумышленники отрыли огонь, а после скрылись на УАЗе по полю. Впоследствии их удалось задержать.
Кстати, еще двое участников банды — нижегородцы 33 и 37 лет — были задержаны в Подмосковье в декабре. При обыске у них нашли более килограмма героина и одну из украденных картин Левитана.
За совершение указанных преступлений максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы. Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Нижегородский областной суд.
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