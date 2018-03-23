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В Орле расследуют дело риэлтора, обманувшего 20 клиентов
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В Орле расследуют дело риэлтора, обманувшего 20 клиентов 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орле директора-учредителя риэлторской фирмы подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.
По обращениям обманутых клиентов в январе 2018 года возбуждено уголовное дело. По версии следствия, директор фирмы обманным путем завладела денежными средствами клиентов, полученными ею для приобретения для них квартир и домов. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Всего было выявлено более 20 эпизодов противоправной деятельности.
В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Сообщение В Орле расследуют дело риэлтора, обманувшего 20 клиентов появились сначала на РИА 57.
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