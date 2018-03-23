В Орле расследуют дело риэлтора, обманувшего 20 клиентов

По обращениям обманутых клиентов в январе 2018 года возбуждено уголовное дело. По версии следствия, директор фирмы обманным путем завладела денежными средствами клиентов, полученными ею для приобретения для них квартир и домов. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Всего было выявлено более 20 эпизодов противоправной деятельности.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.