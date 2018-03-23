В Орле директор риелторской фирмы присвоила деньги 20 клиентов

Орловские полицейские расследуют дело о 20 обманутых клиентах риелторской фирмы, сообщил пресс-служба регионального МВД

Директору-учредителю фирмы удалось обмануть более 20 клиентов. По версии следствия, женщина присвоила себе их деньги, которые предназначались для покупки квартир и домов.

Сейчас следователи устанавливают все эпизоды преступления. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного млн рублей или с ограничением свободы до двух лет.