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В Орле директор риелторской фирмы присвоила деньги 20 клиентов
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В Орле директор риелторской фирмы присвоила деньги 20 клиентов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Орловские полицейские расследуют дело о 20 обманутых клиентах риелторской фирмы, сообщил пресс-служба регионального МВД.
Директору-учредителю фирмы удалось обмануть более 20 клиентов. По версии следствия, женщина присвоила себе их деньги, которые предназначались для покупки квартир и домов.
Сейчас следователи устанавливают все эпизоды преступления. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного млн рублей или с ограничением свободы до двух лет.
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