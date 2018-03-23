Директора ЧОП в Мурманске будут судить за долг перед работниками более 1,5 млн руб.

Директор ЧОП в Мурманске полгода не выплачивал зарплату 21 охраннику, задолжав почти полтора миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте следкома по Мурманской области.

Следователи Мурманска завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего директора предприятия в сфере частной охранной деятельности города. Его обвиняют в совершении преступления по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации» (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 3 лет лишения свободы.

Следствие установило, что обвиняемый в период с марта по август 2017 года не платил 21 работнику возглавляемого им предприятия заработную плату в общей сумме более 1 млн 400 тысяч рублей.

Следователи СКР наложили арест на денежные средства находящиеся и поступающие на расчетный счет обвиняемого на вышеуказанную сумму.

Уголовное дело на директора предприятия направлено в суд для вынесения приговора.