Похитителей картин Левитана из музея в Плесе будут судить в Нижнем Новгороде

Перед судом предстанут двое жителей Нижегородской области и двое жителей Республики Беларусь . Как установило следствие, в 2014 году они похитили из государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в Ивановской области четыре картины, имеющих особую научную, культурную и художественную ценность, общей стоимостью более 180 млн рублей. Впоследствии картины возвращены музею. В 2014–2016 годах обвиняемые совершили с использованием огнестрельного оружия ряд грабежей из коммерческих организаций и банков, а также разбойных нападений на инкассаторские службы, похитив более 80 млн рублей. В ходе последнего разбойного нападения на территории Дальнеконстантиновского района один из нижегородцев открыл огонь по машине сотрудников ДПС , которые пытались пресечь противоправную деятельность участников банды. Нападавшие попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Уголовные дела направлены для рассмотрения в Нижегородский областной суд. Ранее сообщалось, что в августе 2014 года из музея художника Левитана в городе Плесе Ивановской области было похищено пять картин: «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы». О задержании подозреваемых в хищении полотен правоохранительные органы сообщили в декабре 2016 года. Как пояснили «ФедералПресс» в прокуратуре Нижегородской области, из похищенных картин кисти Левитана были четыре.