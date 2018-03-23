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Похитителей картин Левитана из музея в Плесе будут судить в Нижнем Новгороде
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Похитителей картин Левитана из музея в Плесе будут судить в Нижнем Новгороде 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Перед судом предстанут двое жителей Нижегородской области и двое жителей Республики Беларусь. Как установило следствие, в 2014 году они похитили из государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в Ивановской области четыре картины, имеющих особую научную, культурную и художественную ценность, общей стоимостью более 180 млн рублей. Впоследствии картины возвращены музею.
В 2014–2016 годах обвиняемые совершили с использованием огнестрельного оружия ряд грабежей из коммерческих организаций и банков, а также разбойных нападений на инкассаторские службы, похитив более 80 млн рублей.
В ходе последнего разбойного нападения на территории Дальнеконстантиновского района один из нижегородцев открыл огонь по машине сотрудников ДПС, которые пытались пресечь противоправную деятельность участников банды. Нападавшие попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовные дела направлены для рассмотрения в Нижегородский областной суд.
Ранее сообщалось, что в августе 2014 года из музея художника Левитана в городе Плесе Ивановской области было похищено пять картин: «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы». О задержании подозреваемых в хищении полотен правоохранительные органы сообщили в декабре 2016 года.
Как пояснили «ФедералПресс» в прокуратуре Нижегородской области, из похищенных картин кисти Левитана были четыре.
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