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18-летнего челябинца, задушившего двухлетнего племянника, признали невменяемым
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18-летнего челябинца, задушившего двухлетнего племянника, признали невменяемым 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
По результатам психиатрической экспертизы челябинца, арестованного в декабре прошлого года по делу об убийстве двухлетнего племянника, признали невменяемым. Суду предстоит решить вопрос о направлении его на принудительное лечение.
— По результатам психиатрической экспертизы подозреваемый признан невменяемым, — сообщил 74.ru руководитель следственного отдела по Металлургическому району регионального управления СК Андрей Меньшиков. — Мы направили дело в суд с постановлением о применении в его отношении принудительных мер медицинского характера. При подтверждении причастности к совершению преступления суд направит его в соответствующее учреждение для прохождения принудительного лечения.
Преступление было совершено в квартире дома на улице Пети Калмыкова 20 декабря. Мама двух детей ушла в детский сад за старшим пятилетним сыном и попросила брата присмотреть за младшим. По данным следствия, когда малыш начал плакать, юноша набросил ему одеяло на лицо и задушил. У ребёнка было тяжёлое заболевание, и первоначальный осмотр тела не выявил признаков насильственной смерти, но позднее вскрытие показало, что мальчика убили.
Юноше предъявили обвинение в убийстве ребёнка. По пункту «в» части 2 статья 105 УК предусматривает до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.
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