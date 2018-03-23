18-летнего челябинца, задушившего двухлетнего племянника, признали невменяемым

По результатам психиатрической экспертизы челябинца, арестованного в декабре прошлого года по делу об убийстве двухлетнего племянника, признали невменяемым. Суду предстоит решить вопрос о направлении его на принудительное лечение.

— По результатам психиатрической экспертизы подозреваемый признан невменяемым, — сообщил 74.ru руководитель следственного отдела по Металлургическому району регионального управления СК Андрей Меньшиков . — Мы направили дело в суд с постановлением о применении в его отношении принудительных мер медицинского характера. При подтверждении причастности к совершению преступления суд направит его в соответствующее учреждение для прохождения принудительного лечения.

Преступление было совершено в квартире дома на улице Пети Калмыкова 20 декабря. Мама двух детей ушла в детский сад за старшим пятилетним сыном и попросила брата присмотреть за младшим. По данным следствия, когда малыш начал плакать, юноша набросил ему одеяло на лицо и задушил. У ребёнка было тяжёлое заболевание, и первоначальный осмотр тела не выявил признаков насильственной смерти, но позднее вскрытие показало, что мальчика убили.

Юноше предъявили обвинение в убийстве ребёнка. По пункту «в» части 2 статья 105 УК предусматривает до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.